Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|2,51
|2,14
|17,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,25
|16,00
|Şok Marketler
|10,77
|9,31
|15,68
|Ülker Bisküvi
|16,38
|14,78
|10,83
|İttifak Holding
|4,00
|3,62
|10,50
|Karsan Otomotiv
|1,26
|1,16
|8,62
|Türk Telekom
|3,74
|3,45
|8,41
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|0,79
|7,59
|ICBC Turkey Bank
|6,99
|6,50
|7,54
|Otokar
|78,40
|74,00
|5,95
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|3,24
|3,81
|-14,96
|Tofaş Oto. Fab.
|18,54
|21,04
|-11,88
|Gentaş
|2,18
|2,44
|-10,66
|Kardemir (D)
|2,91
|3,25
|-10,46
|Tüpraş
|120,70
|132,00
|-8,56
|Ford Otosan
|56,65
|61,95
|-8,56
|Deva Holding
|3,50
|3,78
|-7,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,20
|3,45
|-7,25
|Netaş Telekom.
|6,91
|7,40
|-6,62
|Vestel
|6,45
|6,89
|-6,39
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.112.906.896
|Türk Hava Yolları
|4.773.991.523
|T. Halk Bankası
|2.557.260.401
|Aselsan
|2.485.406.610
|Türk Telekom
|1.895.955.581
|Kardemir (D)
|1.611.410.255
|Akbank
|1.537.752.428
|Petkim
|1.295.955.105
|Tüpraş
|1.263.611.898
|Vakıflar Bankası
|1.204.611.672
(Son)