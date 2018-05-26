Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 8,08...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|8,08
|6,74
|19,88
|İpek Doğal Enerji
|5,70
|4,76
|19,75
|Türk Telekom
|6,52
|5,70
|14,39
|Anadolu Cam
|2,79
|2,54
|9,84
|Koza Altın
|49,30
|45,02
|9,51
|Fenerbahçe Futbol
|38,16
|34,90
|9,34
|Türk Traktör
|57,20
|54,05
|5,83
|Otokar
|77,00
|73,20
|5,19
|Soda Sanayii
|5,54
|5,27
|5,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,17
|3,97
|5,04
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,31
|-16,13
|Odaş Elektrik
|4,16
|4,90
|-15,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|1,87
|-14,44
|Ayen Enerji
|3,33
|3,86
|-13,73
|Gözde Girişim
|3,02
|3,41
|-11,44
|Karsan Otomotiv
|1,55
|1,72
|-9,88
|Galatasaray Sportif
|1,94
|2,15
|-9,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,68
|6,25
|-9,12
|Bera Holding
|2,05
|2,24
|-8,48
|Netaş Telekom.
|8,87
|9,57
|-7,31
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.962.095.374
|Türk Hava Yolları
|4.146.542.992
|Kardemir (D)
|3.175.164.975
|T. Halk Bankası
|2.565.450.388
|Koza Madencilik
|1.602.648.416
|Petkim
|1.570.179.419
|Akbank
|1.383.088.842
|Koza Altın
|1.375.145.819
|Sasa Polyester
|1.079.660.100
|İpek Doğal Enerji
|876.829.874
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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