Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,31
|0,26
|19,23
|Metro Holding
|1,07
|0,92
|16,30
|Koza Madencilik
|6,74
|5,80
|16,21
|Sasa Polyester
|9,49
|8,65
|9,77
|Koza Altın
|45,02
|41,08
|9,59
|Bera Holding
|2,24
|2,05
|9,27
|Çemaş Döküm
|1,68
|1,54
|9,09
|İpek Doğal Enerji
|4,76
|4,41
|7,94
|Ereğli Demir Çelik
|11,48
|10,72
|7,09
|Çemtaş
|5,31
|5,00
|6,20
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,26
|5,99
|-12,19
|Galatasaray Sportif
|2,15
|2,44
|-11,89
|Gözde Girişim
|3,41
|3,85
|-11,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,87
|2,10
|-10,95
|Datagate Bilgisayar
|5,86
|6,48
|-9,57
|Ülker Bisküvi
|18,82
|20,64
|-8,82
|Anadolu Cam
|2,54
|2,77
|-8,30
|Trakya Cam
|4,18
|4,46
|-6,28
|Banvit
|13,00
|13,82
|-5,93
|Yataş
|26,02
|27,50
|-5,38
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|T. Halk Bankası
|3.230.883.479
|Garanti Bankası
|3.146.737.990
|Kardemir (D)
|2.767.104.440
|Türk Hava Yolları
|2.711.982.541
|Petkim
|1.754.586.525
|Sasa Polyester
|1.621.088.489
|Koza Altın
|1.424.925.739
|Koza Madencilik
|1.238.475.970
|Aselsan
|1.014.058.098
|Akbank
|916.987.990
(Son)