Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 5 4,21 10,69 Yataş 27,50 26,46 3,93 Tüpraş 105,00 101,3 3,65 Doğuş Otomotiv 7,72 7,46 3,49 ICBC Turkey Bank 5,99 5,79 3,45 MLP Sağlık 17,06 16,5 3,39 Sasa Polyester 12,68 12,3 3,09 Akbank 8,55 8,33 2,64 TAV Havalimanları 22,58 22,06 2,36 Soda Sanayii 5,22 5,1 2,35 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,22 11,41 -45,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,32 -18,75 Petkim 5,01 6,02 -16,78 Borusan Mannesmann 10,12 12,15 -16,71 İhlas Holding 0,35 0,42 -16,67 Datagate Bilgisayar 6,48 7,76 -16,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 2,51 -16,33 Alarko Holding 5,19 6,03 -13,93 Bera Holding 2,05 2,38 -13,87 Netaş Telekom. 9,95 11,5 -13,48 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.173.890.211 Garanti Bankası 3.900.116.275 Kardemir (D) 3.755.677.824 T. Halk Bankası 1.885.967.066 Petkim 1.264.357.006 Koza Altın 1.245.090.452 Akbank 1.041.979.951 Sasa Polyester 1.033.488.869 Tüpraş 862.817.774 Ereğli Demir Çelik 824.556.510

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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