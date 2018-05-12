Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 5 4,21 10,69...

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 5 4,21 10,69
Yataş 27,50 26,46 3,93
Tüpraş 105,00 101,3 3,65
Doğuş Otomotiv 7,72 7,46 3,49
ICBC Turkey Bank 5,99 5,79 3,45
MLP Sağlık 17,06 16,5 3,39
Sasa Polyester 12,68 12,3 3,09
Akbank 8,55 8,33 2,64
TAV Havalimanları 22,58 22,06 2,36
Soda Sanayii 5,22 5,1 2,35
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,22 11,41 -45,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,32 -18,75
Petkim 5,01 6,02 -16,78
Borusan Mannesmann 10,12 12,15 -16,71
İhlas Holding 0,35 0,42 -16,67
Datagate Bilgisayar 6,48 7,76 -16,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 2,51 -16,33
Alarko Holding 5,19 6,03 -13,93
Bera Holding 2,05 2,38 -13,87
Netaş Telekom. 9,95 11,5 -13,48
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 4.173.890.211
Garanti Bankası 3.900.116.275
Kardemir (D) 3.755.677.824
T. Halk Bankası 1.885.967.066
Petkim 1.264.357.006
Koza Altın 1.245.090.452
Akbank 1.041.979.951
Sasa Polyester 1.033.488.869
Tüpraş 862.817.774
Ereğli Demir Çelik 824.556.510
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş