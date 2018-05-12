Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 5 4,21 10,69...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|5
|4,21
|10,69
|Yataş
|27,50
|26,46
|3,93
|Tüpraş
|105,00
|101,3
|3,65
|Doğuş Otomotiv
|7,72
|7,46
|3,49
|ICBC Turkey Bank
|5,99
|5,79
|3,45
|MLP Sağlık
|17,06
|16,5
|3,39
|Sasa Polyester
|12,68
|12,3
|3,09
|Akbank
|8,55
|8,33
|2,64
|TAV Havalimanları
|22,58
|22,06
|2,36
|Soda Sanayii
|5,22
|5,1
|2,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,22
|11,41
|-45,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,32
|-18,75
|Petkim
|5,01
|6,02
|-16,78
|Borusan Mannesmann
|10,12
|12,15
|-16,71
|İhlas Holding
|0,35
|0,42
|-16,67
|Datagate Bilgisayar
|6,48
|7,76
|-16,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|2,51
|-16,33
|Alarko Holding
|5,19
|6,03
|-13,93
|Bera Holding
|2,05
|2,38
|-13,87
|Netaş Telekom.
|9,95
|11,5
|-13,48
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.173.890.211
|Garanti Bankası
|3.900.116.275
|Kardemir (D)
|3.755.677.824
|T. Halk Bankası
|1.885.967.066
|Petkim
|1.264.357.006
|Koza Altın
|1.245.090.452
|Akbank
|1.041.979.951
|Sasa Polyester
|1.033.488.869
|Tüpraş
|862.817.774
|Ereğli Demir Çelik
|824.556.510
(Son)