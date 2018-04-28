Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|15
|9,58
|61,38
|ICBC Turkey Bank
|5,91
|5,51
|7,26
|Arçelik
|18,00
|17,11
|5,2
|Coca Cola İçecek
|36,34
|35,14
|3,41
|Çemtaş
|5,32
|5,17
|2,9
|Global Yat. Holding
|4,30
|4,19
|2,63
|Banvit
|16,31
|16,07
|1,49
|Enerjisa Enerji
|6,91
|6,81
|1,47
|Sinpaş GMYO
|0,70
|0,69
|1,45
|Türk Telekom
|6,44
|6,36
|1,26
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|2,33
|3,24
|-28,09
|Türk Traktör
|60,5
|70,6
|-14,31
|Otokar
|85,65
|97,9
|-12,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,20
|7,02
|-11,68
|TAV Havalimanları
|23,62
|26
|-9,15
|Ayen Enerji
|4,77
|5,25
|-9,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,38
|3,66
|-7,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,89
|3,12
|-7,37
|Ereğli Demir Çelik
|10,64
|11,4
|-6,67
|Ege Endüstri
|330,20
|353,6
|-6,62
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.156.994.783
|Garanti Bankası
|3.004.933.818
|Kardemir (D)
|1.943.286.561
|T. Halk Bankası
|1.877.599.802
|Akbank
|1.004.817.339
|Koza Altın
|979.896.590
|Sasa Polyester
|791.758.797
|Aselsan
|744.232.041
|Yapı ve Kredi Bank.
|550.677.830
|Emlak Konut GMYO
|543.170.271
(Son)