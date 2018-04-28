Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 15 9,58 61,38 ICBC Turkey Bank 5,91 5,51 7,26 Arçelik 18,00 17,11 5,2 Coca Cola İçecek 36,34 35,14 3,41 Çemtaş 5,32 5,17 2,9 Global Yat. Holding 4,30 4,19 2,63 Banvit 16,31 16,07 1,49 Enerjisa Enerji 6,91 6,81 1,47 Sinpaş GMYO 0,70 0,69 1,45 Türk Telekom 6,44 6,36 1,26 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 2,33 3,24 -28,09 Türk Traktör 60,5 70,6 -14,31 Otokar 85,65 97,9 -12,51 Tümosan Motor ve Traktör 6,20 7,02 -11,68 TAV Havalimanları 23,62 26 -9,15 Ayen Enerji 4,77 5,25 -9,14 Beşiktaş Futbol Yat. 3,38 3,66 -7,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 3,12 -7,37 Ereğli Demir Çelik 10,64 11,4 -6,67 Ege Endüstri 330,20 353,6 -6,62 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.156.994.783 Garanti Bankası 3.004.933.818 Kardemir (D) 1.943.286.561 T. Halk Bankası 1.877.599.802 Akbank 1.004.817.339 Koza Altın 979.896.590 Sasa Polyester 791.758.797 Aselsan 744.232.041 Yapı ve Kredi Bank. 550.677.830 Emlak Konut GMYO 543.170.271

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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