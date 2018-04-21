Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 14...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|14
|11,28
|26,77
|Kardemir (D)
|4,34
|3,79
|14,51
|ICBC Turkey Bank
|5,51
|4,86
|13,37
|Vestel
|10,32
|9,38
|10,02
|Migros Ticaret
|23,76
|22
|8
|Çemtaş
|5,17
|4,79
|7,93
|Banvit
|16,07
|14,92
|7,71
|Metro Holding
|0,98
|0,91
|7,69
|Datagate Bilgisayar
|9,67
|9,09
|6,38
|Park Elek.Madencilik
|3,93
|3,7
|6,22
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,08
|1,17
|-7,69
|Netaş Telekom.
|12,48
|13,36
|-6,59
|Tüpraş
|107,00
|112,7
|-5,06
|Çemaş Döküm
|1,66
|1,73
|-4,05
|Kipa Ticaret
|3,24
|3,37
|-3,86
|Ford Otosan
|60,10
|62,2
|-3,38
|MLP Sağlık
|17,60
|18,2
|-3,3
|Yataş
|29,42
|30,2
|-2,58
|Pegasus
|31,32
|32,08
|-2,37
|Bera Holding
|2,52
|2,58
|-2,33
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|7.581.123.998
|Garanti Bankası
|4.780.959.872
|T. Halk Bankası
|3.140.196.774
|Sasa Polyester
|2.328.093.850
|Kardemir (D)
|2.316.408.894
|Koza Altın
|1.446.670.185
|Akbank
|1.123.295.430
|Petkim
|1.090.680.085
|Vestel
|905.739.779
|Tüpraş
|873.050.881
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