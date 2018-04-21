Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 14 11,28 26,77 Kardemir (D) 4,34 3,79 14,51 ICBC Turkey Bank 5,51 4,86 13,37 Vestel 10,32 9,38 10,02 Migros Ticaret 23,76 22 8 Çemtaş 5,17 4,79 7,93 Banvit 16,07 14,92 7,71 Metro Holding 0,98 0,91 7,69 Datagate Bilgisayar 9,67 9,09 6,38 Park Elek.Madencilik 3,93 3,7 6,22 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,08 1,17 -7,69 Netaş Telekom. 12,48 13,36 -6,59 Tüpraş 107,00 112,7 -5,06 Çemaş Döküm 1,66 1,73 -4,05 Kipa Ticaret 3,24 3,37 -3,86 Ford Otosan 60,10 62,2 -3,38 MLP Sağlık 17,60 18,2 -3,3 Yataş 29,42 30,2 -2,58 Pegasus 31,32 32,08 -2,37 Bera Holding 2,52 2,58 -2,33 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.581.123.998 Garanti Bankası 4.780.959.872 T. Halk Bankası 3.140.196.774 Sasa Polyester 2.328.093.850 Kardemir (D) 2.316.408.894 Koza Altın 1.446.670.185 Akbank 1.123.295.430 Petkim 1.090.680.085 Vestel 905.739.779 Tüpraş 873.050.881

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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