Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 4,79 4,54 5,51 ...

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 4,79 4,54 5,51
Koza Altın 48,88 47 4
Albaraka Türk 1,65 1,59 3,71
TAV Havalimanları 25,08 24,32 3,12
Ford Otosan 62,20 60,5 2,81
Ereğli Demir Çelik 10,83 10,65 1,69
Beşiktaş Futbol Yat. 3,66 3,61 1,39
ICBC Turkey Bank 4,86 4,82 0,83
Kartonsan 270,00 268,4 0,6
Ege Endüstri 387,40 386,2 0,31
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 11,28 15,85 -28,83
Vestel 9,38 11,86 -20,91
Doğan Holding 1,17 1,42 -17,61
Tümosan Motor ve Traktör 6,87 8,27 -16,93
Datagate Bilgisayar 9,09 10,85 -16,22
Ayen Enerji 5,17 6,17 -16,21
Çemaş Döküm 1,73 2,06 -16,02
Karsan Otomotiv 1,95 2,32 -15,95
İhlas Gayrimenkul 1,50 1,72 -12,79
Pegasus 32,08 36,72 -12,64
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.474.291.234
Garanti Bankası 3.449.184.922
T. Halk Bankası 2.662.581.754
Koza Altın 2.119.448.139
Sasa Polyester 2.004.085.069
Kardemir (D) 1.473.005.992
Emlak Konut GMYO 1.012.781.756
Akbank 1.003.669.368
Petkim 994.473.383
Vestel 934.055.265
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et