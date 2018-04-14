Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 4,79 4,54 5,51 Koza Altın 48,88 47 4 Albaraka Türk 1,65 1,59 3,71 TAV Havalimanları 25,08 24,32 3,12 Ford Otosan 62,20 60,5 2,81 Ereğli Demir Çelik 10,83 10,65 1,69 Beşiktaş Futbol Yat. 3,66 3,61 1,39 ICBC Turkey Bank 4,86 4,82 0,83 Kartonsan 270,00 268,4 0,6 Ege Endüstri 387,40 386,2 0,31 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 11,28 15,85 -28,83 Vestel 9,38 11,86 -20,91 Doğan Holding 1,17 1,42 -17,61 Tümosan Motor ve Traktör 6,87 8,27 -16,93 Datagate Bilgisayar 9,09 10,85 -16,22 Ayen Enerji 5,17 6,17 -16,21 Çemaş Döküm 1,73 2,06 -16,02 Karsan Otomotiv 1,95 2,32 -15,95 İhlas Gayrimenkul 1,50 1,72 -12,79 Pegasus 32,08 36,72 -12,64 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.474.291.234 Garanti Bankası 3.449.184.922 T. Halk Bankası 2.662.581.754 Koza Altın 2.119.448.139 Sasa Polyester 2.004.085.069 Kardemir (D) 1.473.005.992 Emlak Konut GMYO 1.012.781.756 Akbank 1.003.669.368 Petkim 994.473.383 Vestel 934.055.265

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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