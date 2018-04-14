Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 4,79 4,54 5,51 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|4,79
|4,54
|5,51
|Koza Altın
|48,88
|47
|4
|Albaraka Türk
|1,65
|1,59
|3,71
|TAV Havalimanları
|25,08
|24,32
|3,12
|Ford Otosan
|62,20
|60,5
|2,81
|Ereğli Demir Çelik
|10,83
|10,65
|1,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,66
|3,61
|1,39
|ICBC Turkey Bank
|4,86
|4,82
|0,83
|Kartonsan
|270,00
|268,4
|0,6
|Ege Endüstri
|387,40
|386,2
|0,31
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|11,28
|15,85
|-28,83
|Vestel
|9,38
|11,86
|-20,91
|Doğan Holding
|1,17
|1,42
|-17,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,87
|8,27
|-16,93
|Datagate Bilgisayar
|9,09
|10,85
|-16,22
|Ayen Enerji
|5,17
|6,17
|-16,21
|Çemaş Döküm
|1,73
|2,06
|-16,02
|Karsan Otomotiv
|1,95
|2,32
|-15,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|1,72
|-12,79
|Pegasus
|32,08
|36,72
|-12,64
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|6.474.291.234
|Garanti Bankası
|3.449.184.922
|T. Halk Bankası
|2.662.581.754
|Koza Altın
|2.119.448.139
|Sasa Polyester
|2.004.085.069
|Kardemir (D)
|1.473.005.992
|Emlak Konut GMYO
|1.012.781.756
|Akbank
|1.003.669.368
|Petkim
|994.473.383
|Vestel
|934.055.265
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