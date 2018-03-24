Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,24...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,24
|0,72
|72,22
|Hürriyet Gzt.
|1,70
|1
|70
|Sasa Polyester
|14,90
|11,83
|25,95
|Galatasaray Sportif
|2,39
|1,98
|20,71
|Vestel
|11,82
|10,36
|14,09
|ICBC Turkey Bank
|4,92
|4,44
|10,81
|Aksa
|17,16
|15,93
|7,72
|Tüpraş
|123,70
|115,3
|7,29
|Tat Gıda
|6,06
|5,69
|6,57
|GSD Holding
|0,89
|0,84
|5,95
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|8,05
|8,79
|-8,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,67
|3,98
|-7,79
|Çemtaş
|4,55
|4,86
|-6,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,4
|-5
|Gübre Fabrik.
|4,08
|4,28
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|33,16
|34,76
|-4,6
|Bim Mağazalar
|72,85
|76,3
|-4,52
|Anel Elektrik
|3,26
|3,4
|-4,12
|Ford Otosan
|61,20
|63,75
|-4
|Odaş Elektrik
|6,84
|7,12
|-3,93
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.115.125.702
|Garanti Bankası
|3.088.437.638
|Kardemir (D)
|1.526.523.204
|Vestel
|1.304.191.685
|Sasa Polyester
|1.302.229.083
|Koza Altın
|1.246.896.651
|Tüpraş
|1.073.790.819
|Petkim
|981.981.857
|Karsan Otomotiv
|895.163.207
|Akbank
|848.544.821
(Son)