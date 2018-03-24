Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,24...

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,24 0,72 72,22
Hürriyet Gzt. 1,70 1 70
Sasa Polyester 14,90 11,83 25,95
Galatasaray Sportif 2,39 1,98 20,71
Vestel 11,82 10,36 14,09
ICBC Turkey Bank 4,92 4,44 10,81
Aksa 17,16 15,93 7,72
Tüpraş 123,70 115,3 7,29
Tat Gıda 6,06 5,69 6,57
GSD Holding 0,89 0,84 5,95
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 8,05 8,79 -8,42
Beşiktaş Futbol Yat. 3,67 3,98 -7,79
Çemtaş 4,55 4,86 -6,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,4 -5
Gübre Fabrik. 4,08 4,28 -4,67
Fenerbahçe Futbol 33,16 34,76 -4,6
Bim Mağazalar 72,85 76,3 -4,52
Anel Elektrik 3,26 3,4 -4,12
Ford Otosan 61,20 63,75 -4
Odaş Elektrik 6,84 7,12 -3,93
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.115.125.702
Garanti Bankası 3.088.437.638
Kardemir (D) 1.526.523.204
Vestel 1.304.191.685
Sasa Polyester 1.302.229.083
Koza Altın 1.246.896.651
Tüpraş 1.073.790.819
Petkim 981.981.857
Karsan Otomotiv 895.163.207
Akbank 848.544.821
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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