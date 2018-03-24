Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,24 0,72 72,22 Hürriyet Gzt. 1,70 1 70 Sasa Polyester 14,90 11,83 25,95 Galatasaray Sportif 2,39 1,98 20,71 Vestel 11,82 10,36 14,09 ICBC Turkey Bank 4,92 4,44 10,81 Aksa 17,16 15,93 7,72 Tüpraş 123,70 115,3 7,29 Tat Gıda 6,06 5,69 6,57 GSD Holding 0,89 0,84 5,95 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 8,05 8,79 -8,42 Beşiktaş Futbol Yat. 3,67 3,98 -7,79 Çemtaş 4,55 4,86 -6,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,4 -5 Gübre Fabrik. 4,08 4,28 -4,67 Fenerbahçe Futbol 33,16 34,76 -4,6 Bim Mağazalar 72,85 76,3 -4,52 Anel Elektrik 3,26 3,4 -4,12 Ford Otosan 61,20 63,75 -4 Odaş Elektrik 6,84 7,12 -3,93 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.115.125.702 Garanti Bankası 3.088.437.638 Kardemir (D) 1.526.523.204 Vestel 1.304.191.685 Sasa Polyester 1.302.229.083 Koza Altın 1.246.896.651 Tüpraş 1.073.790.819 Petkim 981.981.857 Karsan Otomotiv 895.163.207 Akbank 848.544.821

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)