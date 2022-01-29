Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından dolar kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,39 kayıpla 1.983,18 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.880,18 puanı, en yüksek 2.019,43 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,85 azalışla 1.880,08 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,88 düşüşle 3.476,47 puana gerilerken, Hizmetler Endeksi yüzde 1,20 kazançla 1.491,57 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,45 artışla 2.650,81 puana geriledi.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,88 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı yüzde 23,04 ile Alarko Holding ve yüzde 8,96 ile Tekfen Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,11 ile Halkbank, yüzde 7,11 ile Kardemir ve yüzde 7,02 ile Gübre Fabrikaları TAŞ şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 95 milyar 480 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik,87 milyar 236,2 milyon lirayla Ford Otosan ve 84 milyar 280 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,77 azalışla 777 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,78 kayıpla 5 bin 141 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,62 değer kazanarak 13,5440 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,16 azalışla 15,1020 lira oldu.

Geçen hafta 18,2450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13 kayıpla 18,2220 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,03 değer kaybederek 14,6050 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)