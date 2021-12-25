Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,27 kayıpla 1.891,28 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.726,32 puanı, en yüksek 2.149,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,57 azalışla 1.799,18 puana, Sanayi Endeksi yüzde 9,62 düşüşle 3.375,81 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 8,94 kayıpla 1.369,01 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 9,54 azalışla 2.570,74 puana geriledi.

Türk İlaç Serum en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,46 ile Türk İlaç Serum oldu. Türk İlaç Serum'u, yüzde 6,54 ile Alarko Holding ve yüzde 6,15 ile Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,63 ile Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 19,43 ile Koza Madencilik ve yüzde 19,40 ile Kardemir (D) şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 20 milyar 39 milyon lirayla Garanti Bankası, 14 milyar 548 milyon lirayla Şişecam ve 12 milyar 680 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 99 milyar 330 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 85 milyar 306 milyon lirayla Ford Otosan ve 82 milyar 656 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 28,87 kayıpla 676,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 28,78 azalışla 4 bin 481 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 29 değer kaybederek 11,6980 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 29,89 azalışla 13,0370 lira oldu.

Geçen hafta 21,8060 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 27,93 kayıpla 15,7150 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 28,42 değer kaybederek 12,7620 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 9,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 13,80 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,27 ile para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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