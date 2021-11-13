Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,47 kazançla 1.638,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.589,23 puanı, en yüksek 1.643,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,66 artışla 1.570,49 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,63 primle 2.855,29 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,37 kazançla 1.298,41 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,22 değerle 2.089,23 puana yükseldi.

Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,56 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 18,83 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 14,52 ile Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,43 ile Sarkuysan, yüzde 6,88 ile Yataş, yüzde 6,39 ile Aydem Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 22 milyar 914 milyon lirayla Petkim, 15 milyar 842 milyon lirayla Garanti Bankası, 11 milyar 356 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 75 milyar 130 milyon lirayla Ford Otosan, 68 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve 68 milyar 495 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,84 artışla 594 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,81 kazançla 3 bin 934 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,66 değer kazanarak 9,9670 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,81 artışla 11,3970 lira oldu.

Geçen hafta 13,1160 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,96 kazançla 13,3730 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,75 değer kazanarak 10,8200 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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