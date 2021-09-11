Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,04 kayıpla 1.438,72 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.427,77 puanı, en yüksek 1.478,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,77 azalışla 1.397,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,80 kayıpla 2.546,80 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,91 azalarak 1.173,89 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,90 kayıpla 1.912,54 puana geriledi.

Tofaş Otomobil Fabrikası, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,56 ile Tofaş Otomobil Fabrikası oldu. Onu yüzde 7,14 ile İhlas Holding, yüzde 5,73 ile MLP Sağlık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,91 ile Bera Holding, yüzde 7,01 ile Odaş Elektrik, yüzde 6,97 ile Torunlar GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 885 milyon 617 bin 904 lirayla Garanti BBVA. 4 milyar 310 milyon 485 bin 299 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 847 milyon 559 bin 556 lirayla Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 755 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 75 milyon 792 bin lirayla Ford Otosan ve 58 milyar 632 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 kayıpla 3 bin 217 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,52 değer kazanarak 8,4200 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,04 artışla 9,9620 lira oldu.

Geçen hafta 11,5240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,54 kazançla 11,7010 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 değer kazanarak 9,2100 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,16 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(SÜRECEK)