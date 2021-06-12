Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,72 artışla 1.386,96 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,50 değerle 2.617,66 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,97 değerle 1.146,45 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,96 artışla 1.861,84 puana yükseldi.

-Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,10 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 13,85 ile Emlak Konut GYO, yüzde 12,88 ile Fenerbahçe izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,70 ile Bagfaş, yüzde 7,68 ile Yataş, yüzde 7,45 ile Borusan Mannesmann şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 158 milyon 353 bin 256 bin lirayla Türk Hava Yolları, 6 milyar 693 milyon 421 bin 434 lirayla Garanti BBVA, 5 milyar 50 milyon 328 bin 478 lirayla Koza Altın yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 67 milyar 200 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 64 milyar 707 milyon 804 bin lirayla Ford Otosan, 49 milyar 69 milyon 627 bin 268 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

-Altın ve dolar geriledi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya,, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu.

Geçen hafta 12,3320 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,83 kayıpla 11,8600 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,35 kayıpla 9,3430 liradan kapandı.

-Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu