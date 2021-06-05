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Yatırımcı rehberi (1)

Yatırımcı rehberi (1)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,76 kazançla 1.432,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.411,52 puanı, en yüksek 1.441,15 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,27 artışla 1.350,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,18 değerle 2.604,54 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,03 primle 1.135,40 puana yükseldi. Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,05 sınırlı azalışla 1.808,29 puana geriledi.

Esenboğa Elektrik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,29 ile Esenboğa Elektrik oldu. Onu yüzde 14,00 ile İhlas Gayrimenkul, yüzde 10,85 ile TAV Havalimanları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,27 ile Karsan Otomotiv, yüzde 12,30 ile Bera Holding, yüzde 9,21 ile Yataş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 523 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 6 milyar 244 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 685 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 66 milyar 185 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 62 milyar 813 milyon lirayla Ford Otosan ve 47 milyar 979 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 kazançla 527,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,19 artışla 3 bin 498 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,25 değer kazanarak 8,6720 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,19 artışla 10,5580 lira oldu.

Geçen hafta 12,1730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,31 artışla 12,3320 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,32 kazançla 9,6670 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,75, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,00 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,71 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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