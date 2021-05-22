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Yatırımcı rehberi (1)

Yatırımcı rehberi (1)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,73 kazançla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.439,36 puanı, en yüksek 1.465,56 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,18 artışla 1.370,77 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,62 primle 1.141,92 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,11 kazançla 1.879,22 puana yükseldi. Sanayi Endeksi ise yüzde 0,55 azalışla 2.686,00 puana geriledi.

Fenerbahçe Futbol en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,59 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Onu yüzde 33,23 ile Jantsa Jant Sanayi, yüzde 13,05 ile Koza Madencilik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,40 ile Ereğli Demir Çelik, yüzde 4,92 ile Kartonsan, yüzde 4,65 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 960 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 5 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 613 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 65 milyar 485 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 427 milyon lirayla Ford Otosan ve 48 milyar 562 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 kazançla 506 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 artışla 3 bin 354 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,52 değer kazanarak 8,3850 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,97 artışla 10,2110 lira oldu.

Geçen hafta 11,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,84 artışla 11,9140 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,16 kazançla 9,3510 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,00 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,72 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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