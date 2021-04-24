Yatırımcı rehberi (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (1)

Yatırımcı rehberi (1)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,47 kayıpla 1.345,15 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.308,52 puanı, en yüksek 1.416,03 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,63 azalışla 1.253,05 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,62 düşüşle 2.475,90 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,42 kayıpla 1.082,11 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,68 azalışla 1.795,36 puana geriledi.

Fenerbahçe Futbol en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,14 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Onu yüzde 2,62 ile Anadolu Efes, yüzde 1,07 ile Jantsa Jant Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,39 ile Odaş Elektrik, yüzde 17,85 ile Kartonsan, yüzde 16,81 ile Esenboğa Elektrik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 562 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 5 milyar 518 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 295 milyon lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 965 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 93 milyon lirayla ???????Ford Otosan ve 43 milyar 642 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,47 kazançla 477,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,43 artışla 3 bin 164 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,08 değer kazanarak 8,3120 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,21 artışla 9,9780 lira oldu.

Geçen hafta 11,1720 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,20 artışla 11,5300 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,07 kazançla 9,0740 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,47 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi
'128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı
'128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Vedat Bilgin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 11:15:46. #1.14#

title