Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,26 kazançla 1.426,03 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.368,58 puanı, en yüksek 1.438,49 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,26 artışla 1.513,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,58 kazançla 2.252,28 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,91 primle 1.171,08 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,19 değerle 1.909,07 puana yükseldi.

Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,68 ile Gübre Fabrikaları oldu. Onu yüzde 31,74 ile Borusan Mannesmann, yüzde 24,37 ile Çelebi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,33 ile Halk GMYO, yüzde 17,31 ile Kartonsan, yüzde 7,29 ile Akiş GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 187 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 715 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 5 milyar 711 milyon lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 464 milyon lirayla Koç Holding, 49 milyar 700 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 44 milyar 447 milyon lirayla BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı daqh yüzde 0,65 azalışla 3 bin 43 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,64 azalışla 9,2160 lira oldu.

Geçen hafta 10,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,47 düşüşle 10,1170 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 değer kaybederek 8,5060 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt