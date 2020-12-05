Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,16 kazançla 1.330,87 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.283,58 puanı, en yüksek 1.338,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,80 kazançla 2.069,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 artışla 1.133,77 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,16 azalışla 1.427,07 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,13 kayıpla 1.809,88 puana geriledi.

Selçuk Ecza Deposu en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,67 ile Selçuk Ecza Deposu oldu. Onu yüzde 18,27 ile Karel Elektronik, yüzde 17,21 ile Doğan Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,92 ile TSKB, yüzde 5,18 ile Çemtaş, yüzde 4,84 ile Kardemir (D) şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 978 milyon lirayla Garanti BBVA, 10 milyar 804 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 10 milyar 550 milyon lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 889 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 929 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 42 milyar 916 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 kazançla 460,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 artışla 3 bin 54 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,66 değer kaybederek 7,7890 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,13 artışla 9,4640 lira oldu.

Geçen hafta 10,4880 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,59 artışla 10,5500 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,38'lik primle 8,7870 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt