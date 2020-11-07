Yatırımcı rehberi (1)
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Yatırımcı rehberi (1)

07.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:13
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 7,15

kazançla 1.191,96

puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.117,05, en yüksek 1.192,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,46 artışla 1.234,65

puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,50 kazançla 1.859,13

puana, Hizmetler Endeksi yüzde yüzde 6,99 primle 1.069,98

puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,51 değerle 1.798,74

puana yükseldi.

Ege Endüstri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,80 ile Ege Endüstri oldu. Onu yüzde 25,41 ile Gözde Girişim, yüzde 22,25 ile Doğuş Otomotiv izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,47 ile TSKB, yüzde 1,22 ile Pınar Et ve Un, yüzde 0,55 ile Şekerbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 523 milyon lirayla Garanti Bankası, 10 milyar 307 milyon lirayla TSKB, 6 milyar 882 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 560 milyon lira ile Enka İnşaat, 42 milyar 504 milyon lira ile BİM Mağazalar, 41 milyar 407 milyon lira ile Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,21 kazançla 538,70

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,19 artışla 3 bin 570 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,23 değer kazanarak 8,5660 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,91 artışla 10,1750

liraya çıktı.

Geçen hafta 10,8820

olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,63 artışla 11,2770

liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,08 değer kazanarak 9,5440

liradan kapandı.

-Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,11, bireysel emeklilik fonları da yüzde 2,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,65 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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