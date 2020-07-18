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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Yatırımcı rehberi (1)
18.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:09

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,46'lık kazançla 118.786,09 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 116.125,50 puanı, en yüksek ise 119.451,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 3,68'lik artışla 126.316,94

puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,04'lük primle 159.582,41

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,58'lik değerle 106.283,73

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,98'lik kazançla 159.464,66

puana yükseldi.

Torunlar GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,30 ile Torunlar GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 27,45'lik artışla Sasa Polyester, yüzde 23,37'lik yükselişle de Kartonsan izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,21'lik kayıpla Karsan Otomotiv oldu. Bu hisseyi yüzde 1,11'lik düşüşle Trakya Cam, yüzde 0,67'lik azalışla Migros Ticaret takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 945 milyon lirayla Emlak Konut GMYO'da olurken, onu 4 milyar 22 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 727 milyon lirayla Sasa Polyester takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 708 milyon lirayla Koç Holding, 43 milyar 20 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 37 milyar 118 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10'luk artışla 399,40

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08'lik primle 2 bin 652 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,01'lik sınırlı kazançla 6,8680

lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,04'lük artışla 7,8490

lira oldu.

Geçen hafta 8,7160

lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75'lik düşüşle 8,6510

lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,15 değer kazanarak 7,3490

liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,50 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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