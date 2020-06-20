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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Yatırımcı rehberi (1)
20.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:02

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,44'lük kazançla 113.611,89

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 108.716,10 puanı, en yüksek ise 114.337,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,36'lık artışla 121.498,17

puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,21'lik primle 143.926,24

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,97'lik değerle 103.188,90

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,58'lik kazançla 153.820,84

puana yükseldi.

Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,96 ile Doğuş Otomotiv oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 19,20'lik artışla Turkcell, yüzde 14,29'luk yükselişle de Karsan Otomotiv izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 4,28 kayıpla Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 4,15'lik düşüşle Emlak Konut GMYO, yüzde 3,22'lik azalışla Bizim Mağazaları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 568 milyon lirayla ASELSAN'da olurken, onu 6 milyar 407 milyon lirayla Kardemir (D), 5 milyar 780 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 770 milyon lirayla Koç Holding, 40 milyar 956 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 37 milyar 301 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,08'lik sınırlı artışla 381,90

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08'lik primle 2 bin 536 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,13'lük kazançla 6,8440

lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,49'luk azalışla 7,6850

lira oldu.

Geçen hafta 8,6210

lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,07'lik düşüşle 8,5290

lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,26 değer kazanarak 7,2470

liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,88 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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