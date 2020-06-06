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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve dolar kaybettirdi.

Yatırımcı rehberi (1)
06.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:01

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,27'lik kazançla 110.021,83

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 106.357,00 puanı, en yüksek ise 110.601,92 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 5,43'lük artışla 118.445,81

puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,16'lık primle 139.277,77

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,91'lik değerle 97.665,62

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,88'lik kazançla 150.635,04

puana yükseldi.

Akçansa en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,91 ile Akçansa oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 12,24'lük artışla Reysaş GMYO, yüzde 11,56'lık yükselişle de Emlak Konut GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 4,13 kayıpla Good-Year oldu. Bu hisseyi yüzde 3,67'lik düşüşle Vestel, yüzde 2,75'lik azalışla Global Yat. Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 444 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, onu 5 milyar 342 milyon lirayla ASELSAN, 4 milyar 558 milyon lirayla Türk Hava Yolları takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 266 milyon lirayla Koç Holding, 40 milyar 318 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 343 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,63'lük düşüşle 366,70

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60'lık azalışla 2 bin 436 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,91'lik azalışla 6,7760

lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,54'lük kazançla 7,6540

lira oldu.

Geçen hafta 8,4830

lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,60'lık artışla 8,6190

lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,12 değer kaybederek 7,0450

liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,06 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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