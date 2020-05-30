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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Yatırımcı rehberi (1)
30.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:59

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,42'lik kazançla 105.520,47

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 103.798,00 puanı, en yüksek ise 106.291,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,59'luk artışla 112.343,24

puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,99'luk primle 133.711,16

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,04'lük değerle 95.834,60

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,37'lik kazançla 145.010,99

puana yükseldi.

Halk GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,82 ile Halk GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 13,70'lik artışla Gübre Fabrik., yüzde 12,40'lık yükselişle de Türk Hava Yolları izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,23 kayıpla Selçuk Ecza Deposu oldu. Bu hisseyi yüzde 9,38'lik düşüşle Alkim Kimya, yüzde 4,57'lik azalışla Karel Elektronik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 978 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, onu 5 milyar 604 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 411 milyon lirayla ASELSAN takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 929 milyon lirayla Koç Holding, 39 milyar 529 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 34 milyar 405 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,08'lik sınırlı artışla 380,50

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,04'lük primle 2 bin 527 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,34'lük kazançla 6,8380

lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,49'luk artışla 7,6130

lira oldu.

Geçen hafta 8,3210

lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,95'lik primle 8,4830

lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,32 değer kazanarak 7,1250

liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,16, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,59 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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