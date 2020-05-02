Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,38'lik kazançla 101.110,11 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.359,52 puanı, en yüksek ise 102.328,43 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,56'lık artışla 109.690,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,79'luk primle 129.819,92 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,85'lik değerle 86.929,30 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,91'lik kazançla 133.620,36 puana yükseldi.

Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,86 ile Doğuş Otomotiv oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 18,99'luk artışla Net Holding, yüzde 18,84'lük yükselişle de Brisa izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,96 kayıpla Reysaş GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 7,66'lık düşüşle Bizim Mağazaları, yüzde 6,65'lik azalışla Trakya Cam takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 549 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, Garanti'yi, 3 milyar 514 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 630 milyon lirayla ASELSAN takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 901 milyon lirayla Koç Holding, 35 milyar 28 milyon lirayla Garanti Bankası ve 33 milyar 609 milyon lirayla da BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,73'lük düşüşle 383 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70'lik azalışla 2 bin 544 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,10'luk artışla 6,9890 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53'lük artışla 7,5850 lira oldu.

Geçen hafta 8,6340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,46'lık artışla 8,7600 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,33 değer kazanarak 7,2110 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA