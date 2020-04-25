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Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

25.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:00
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59'luk kazançla 98.758,96 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.275,89 puanı, en yüksek ise 99.497,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 2,18'lik primle 125.073,99 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,87'lik değerle 85.347,33 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,45'lik kazançla 132.417,91 puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,12'lik azalışla 106.952,83 puana geriledi.

Deva Holding, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,97 ile Deva Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,63'lük artışla Bizim Mağazaları, yüzde 24,44'lük yükselişle de Kartonsan izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,44 kayıpla Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 10,10'luk düşüşle TAV Havalimanları, yüzde 4,82'lik azalışla Anadolu Grubu Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 493 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 2 milyar 349 milyon lirayla Eczacıbaşı İlaç takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 176 milyon lirayla Koç Holding, 34 milyar 104 milyon lirayla Garanti Bankası ve 34 milyar lirayla da BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,17'lik artışla 385,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,15'lik primle 2 bin 562 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,59'luk kazançla 6,9820 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,01'lik sınırlı azalışla 7,5450 lira oldu.

Geçen hafta 8,6910 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66'lık azalışla 8,6340 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,10 değer kaybederek 7,1870 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,17 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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