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Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

11.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:02
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 7,73'lük kazançla 96.470,97 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.630,58 puanı, en yüksek ise 97.482,88 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 10,37'lik artışla 107.808,93

puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,53'lük primle 118.815,69

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,72'lik değerle 80.405,83

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,16'lık kazanç ile 120.422,67

puana yükseldi.

Pegasus en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 53 ile Pegasus oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 38,89'luk artışla Çelebi, yüzde 30,88'lik yükselişle de Net Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 4,63 kayıpla Şok Marketler oldu. Bu hisseyi yüzde 2,78'lik düşüşle Alkim Kimya, yüzde 1,56'lık azalışla Enerjisa Enerji

takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 386 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 768 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 448 milyon lirayla Aselsan

takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 546 milyon lirayla Koç Holding, 36 milyar 246 milyon lirayla Garanti Bankası ve 32 milyar 500 milyon lirayla da Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Dolar düştü, altın yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,48'lik artışla 363,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,46'lık primle 2 bin 415 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,22'lik azalışla 6,6830 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,18'lik artışla 7,3180 lira oldu.

Geçen hafta 8,2360 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,46'lık artışla 8,3560 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,15 değer kazanarak 6,9440 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 8,17 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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