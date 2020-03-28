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Borsa İstanbul, Ekonomi

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

28.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,71'lik kazançla 88.125,04

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 82.528,45 puanı, en yüksek ise 92.299,34 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,38'lik artışla 97.908,35

puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,29'luk primle 105.449,49

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,57'lik değerle 74.721,58

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 13,03'lük kazanç ile 108.866,90

puana yükseldi.

Eczacıbaşı İlaç en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 53,01 ile Eczacıbaşı İlaç oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 44,50'lik artışla Eczacıbaşı Yatırım, yüzde 39,35'lik yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,51 kayıpla İş Finansal Kiralama oldu. Bu hisseyi yüzde 8,41'lik düşüşle Enerjisa Enerji, yüzde 6,74'lük azalışla Ereğli Demir Çelik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 851 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 729 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 740 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 34 milyar 133 milyon lirayla Koç Holding, 33 milyar 96 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 360 milyon lirayla da Bim Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 6,83'lük artışla 336,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,78'lik primle 2 bin 236 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,42'lik kayıpla 6,4570 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,15'lik artışla 7,1020 lira oldu.

Geçen hafta 7,7420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,57'lik azalışla 7,9410 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,87 değer kazanarak 6,7340 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,39 bireysel emeklilik fonları yüzde 3,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,19 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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