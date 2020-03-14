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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.

14.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 12,77'lik kayıpla 95.605,22

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.644,28 puanı, en yüksek ise 106.857,20 puanı gördü.


Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 12,71'lik azalışla 109.032,68

puana, Sanayi Endeksi yüzde 15,54'lük düşüşle 113.976,39

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 14,10'luk kayıpla 75.770,25

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 19,52'lik azalışla 112.565,99

puana geriledi.


Eczacıbaşı İlaç tek prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta tek yükselen yüzde 5,45 ile Eczacıbaşı İlaç oldu.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 40,62 ile Turcas Petrol oldu. Bu hisseyi yüzde 36,27'lik düşüşle Netaş Telekomünikasyon, yüzde 33,33'lük azalışla da Odaş Elektrik takip etti.


Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 491 milyon lirayla Aselsan'da olurken, bu şirketi 5 milyar 73 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 93 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.


Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 16 milyon lirayla Koç Holding, 37 milyar 842 milyon lirayla Garanti Bankası ve 33 milyar 540 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


Altın düştü, döviz yükseldi


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,53'lük azalışla 320,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47'lik düşüşle 2 bin 131 liraya geriledi.


Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,32'lik kazançla 6,3100 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,58'lik artışla 7,0220 lira oldu.


Geçen hafta 7,9420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,43'lük kayıpla 7,9080 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,73 değer kazanarak 6,6480 liradan alıcı buldu.


Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,34, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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