Yatırımcı rehberi (1)

07.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:26

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,40'lık kazançla 109.600,53

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 106.425,30 puanı, en yüksek ise 113.106,60 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,33'lük artışla 124.913,36

puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,11'lik primle 134.949,76

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,51'lik değerle 88.205,48

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,55'lik kazanç ile 139.861,66

puana yükseldi.

MLP Sağlık en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,16 ile MLP Sağlık oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,39'luk artışla Aksa Enerji, yüzde 12,30'luk yükselişle de Ülker Bisküvi izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,96 ile Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 8,33'lük düşüşle Eczacıbaşı Yatırım, yüzde 8,13'lük azalışla Klimasan Klima takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 665 milyon lirayla Aselsan'da olurken, bu şirketi 5 milyar 662 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 840 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 125 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 126 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 908 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77'lik artışla 328,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78'lik primle 2 bin 185 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,02'lik kayıpla 6,1070 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,99'luk artışla 6,9130 lira oldu.

Geçen hafta 8,0270 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,06'lık azalışla 7,9420 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,07 değer kazanarak 6,5350 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,18, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA