Yatırımcı rehberi (1)

15.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:02

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,71'lik kayıpla 120.151,44

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 116.647,80 puanı, en yüksek ise 121.580,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,33'lük azalışla 143.468,44

puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,40'lık düşüşle 146.943,93

puana geriledi. Söz konusu dönemde, Hizmetler Endeksi yüzde 0,49'luk kazançla 92.251,76

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 12,92'lik artışla 139.215,46

puana yükseldi.

Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,45 ile Gübre Fabrikaları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,89'luk artışla Aselsan, yüzde 13,16'lık yükselişle de İş GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,12 ile Çemtaş oldu. Bu hisseyi yüzde 9,56'lık düşüşle Bizim Mağazaları, yüzde 7,72'lik azalışla da Yapı Kredi Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 11 milyar 680 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 8 milyar 433 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 815 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 591 milyon lirayla Koç Holding, 48 milyar 384 milyon lirayla Garanti Bankası ve 42 milyar 120 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92'lik artışla 308,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,89'luk primle 2 bin 51 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,98'lik kazançla 6,0540 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,09'luk sınırlı artışla 6,5710 lira oldu.

Geçen hafta 7,7660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,69'luk değerle 7,8970 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak 6,1860 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,13 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA