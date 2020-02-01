Yatırımcı rehberi (1)

01.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:04

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,46 azalışla 119.140,08 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en yüksek 121.673,60, en düşük 118.255,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,91 azalışla 143.801,81 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,92 kayıpla 145.355,34 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,08 gerileyerek 90.098,16 puana inerken, Teknoloji Endeksi yüzde 0,25 artışla 116.772,96 puana çıktı.

-Trakya Cam en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,81 ile Trakya Cam oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 11,59 ile Klimasan Klima, yüzde 10,98 ile Good-Year izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,71 ile GSD Holding olarak gerçekleşti. GSD Holding'i yüzde 8,80 ile Karel Elektronik, yüzde 7,84 ile Bizim Mağazaları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 278 milyon 434 bin 584 lira ile Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 3 milyar 870 milyon 212 bin 290 lira işlem hacmi ile Şişe Cam, 3 milyar 11 milyon 117 bin 859 lira işlem hacmi ile Petkim izledi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 980 milyon lira piyasa değeri ile Garanti Bankası, 49 milyar 551 milyon 447 bin 897 lira piyasa değeriyle Koç Holding, 42 milyar 952 milyon lira piyasa değeriyle Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,84 artışla 304,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 kazançla 2.023,00 liraya yükseldi.



Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,71'lik primle 5,9850 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,84'lük artışla 6,6150 lira oldu.



Geçen hafta 7,7990 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,01'lük artışla 7,8780 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,04 değer kazanarak 6,2030 liradan alıcı buldu.

-Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,19, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,72 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile kıymetli madenler fonları oldu.



(Sürecek)

Kaynak: AA