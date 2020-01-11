Yatırımcı rehberi (1)

11.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:02

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,38'lik kazançla 118.663,70 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 110.745,60 puanı, en yüksek ise 119.140,10 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,64'lük artışla 142.205,25

puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,86'lık primle 142.332,04

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,86'lık değerle 89.343,13

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,20'lik kazanç ile 107.782,17

puana yükseldi.

Odaş Elektrik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,96 ile Odaş Elektrik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,13'lük artışla Alarko GMYO, yüzde 12,41'lik yükselişle de GSD Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,10 ile Klimasan Klima oldu. Bu hisseyi yüzde 6,28'lik düşüşle Batı Çimento, yüzde 6,02'lik azalışla Pegasus takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 11 milyar 646 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 869 milyon lirayla Aselsan, 3 milyar 56 milyon lirayla Odaş Elektrik takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 52 milyar 87 milyon lirayla Koç Holding, 50 milyar 274 milyon lirayla Garanti Bankası ve 45 milyar 188 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,38'lik azalışla 293,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,36'lık kayıpla bin 952 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,62'lik gerilemeyle 5,8780 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,12'lik düşüşle 6,5200 lira oldu.

Geçen hafta 7,8440 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,86'lık azalışla 7,6980 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,95 değer kaybederek 6,0410 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA