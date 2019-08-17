Yatırımcı rehberi (1)

17.08.2019 11:07

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,69'luk kayıpla 95.734,17

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 95.730,86 puanı, en yüksek ise 98.530,87 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,63'lük azalışla 109.488,70

puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 3,58'lik düşüşle 108.751,57

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,47'lik kayıpla 75.210,20

puana geriledi. Hizmetler Endeksi de yüzde 0,35'lik kazançla 75.218,10

puana yükseldi.

Adese Alışveriş Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,09 ile Adese Alışveriş Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 10,31'lik artışla Pegasus, yüzde 6,57'lik yükselişle de Koza Madencilik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,38 ile Ege Endüstri oldu. Bu hisseyi yüzde 8,82'lik düşüşle Akbank, yüzde 8,60'lık azalışla da Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 2 milyar 399 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 433 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 702 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 672 milyon lirayla Koç Holding, 37 milyar 506 milyon lirayla Garanti Bankası ve 36 milyar 36 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,57'lik artışla 271,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55'lik primle bin 810 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,38'lik kazançla 5,5730 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,37'lik artışla 6,1750 lira oldu.

Geçen hafta 6,6260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,46'lık değerle 6,7890 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,15 değer kazanarak 5,7000 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA