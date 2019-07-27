Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,97'lik kazançla 102.837,19

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.846,80 puanı, en yüksek ise 104.153,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,00'lik artışla 120.395,72

puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,14'lük primle 116.892,19

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,74'lük kazançla 75.736,52

puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,88'lik değerle 82.445,52

puana yükseldi.

Özderici GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,39 ile Özderici GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,82'lik artışla A.V.O.D Gıda ve Tarım, yüzde 13,27'lik yükselişle de Metro Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,87 ile Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 6,67'lik düşüşle Karsan Otomotiv, yüzde 4,90'lık azalışla da İş GMYO takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 578 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 928 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 259 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 360 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 328 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 416 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,45'lik azalışla 257,70

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,43'lük düşüşle bin 718 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,07'lik sınırlı artışla 5,6480 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,88'lik düşüşle 6,2900 lira oldu.

Geçen hafta 7,0710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,85'lik kayıpla 7,0110 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,53 değer kaybederek 5,6690 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA