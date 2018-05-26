Yatırımcı Rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,77'lik kazançla 103.200,08 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.888,80 puanı, en yüksek ise 103.769,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0,67'lik artışla 117.731,55 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,68'lik değerle 124.575,42 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Hizmetler Endeksi yüzde 0,15'lik azalışla 73.804,19 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,44'lük kayıpla 97.970,42



puana geriledi.

Koza Madencilik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,88 ile Koza Madencilik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 19,75'lik artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 14,39'luk yükselişle de Türk Telekom izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,13 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 15,10'luk düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 14,44'lük azalışla da Doğtaş Kelebek Mobilya takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 962 milyon 95 bin 374 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 4 milyar 146 milyon 542 bin 992 lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 175 milyon 164 bin 975 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 790 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 38 milyar 976 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 781 milyon 521 bin 486 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,45'lik artışla 198 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 6,51'lik değerle bin 325 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 5,10'luk yükselişle 4,7210 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,15'lik artışla 5,5000 lira oldu.

Geçen hafta 6,0500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,13'lük artışla 6,3000 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 6,34'lük değerle 4,7790 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,38, yatırım fonları yüzde 0,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 6,33 ile kıymetli madenler fonları oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,31 arasında gerçekleşti.

(Sürecek)