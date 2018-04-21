Yatırımcı Rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,21'lik kazançla 110.932,48 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 107.439,10 puanı, en yüksek ise 112.406,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,48'lik artışla 127.803,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,81'lik değerle 132.245,24 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,67'lik kazançla 80.340,52

puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,08'lik artışla 112.597,10 puana yükseldi.

Sasa Polyester en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,77 ile Sasa Polyester oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,51'lik artışla Kardemir (D), yüzde 13,37'lik yükselişle de ICBC Turkey Bank izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 7,69 ile Doğan Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 6,59'luk düşüşle Netaş Telekomünikasyon, yüzde 5,06'lık azalışla da Tüpraş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 581 milyon 123 bin 998 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 780 milyon 959 bin 872 lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 140 milyon 196 bin 774 lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 294 milyon lirayla Garanti Bankası, 39 milyar 900 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 37 milyar 582 milyon 9 bin 101 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58'lik azalışla 174,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,60'lık düşüşle bin 167 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,95'lik düşüşle 4,0580 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,46'lık azalışla 4,9780 lira oldu.

Geçen hafta 5,8550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,72'lik kayıpla 5,6960 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,25'lik düşüşle 4,1690 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

(Sürecek)