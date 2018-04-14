Yatırımcı Rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,47'lik kayıpla 109.604,01

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 106.624,10 puanı, en yüksek ise 115.465,00 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 5,50'lik azalışla 125.935,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,75'lik düşüşle 129.897,45 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,32'lik kayıpla 79.803,35

puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,95'lik azalışla 111.394,85

puana geriledi.

Çemtaş en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 5,51 ile Çemtaş oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 4'lük artışla Koza Altın, yüzde 3,71'lik yükselişle de Albaraka Türk izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,83 ile Sasa Polyester oldu. Bu hisseyi yüzde 20,91'lik düşüşle Vestel, yüzde 17,61'lik azalışla da Doğan Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 474 milyon 291 bin 234 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 449 milyon 184 bin 922 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 662 milyon 581 bin 754 lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 160 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 905 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 37 milyar 658 milyon 86 bin 43 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,66'lık artışla 177,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,68'lik değerle bin 186 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,56'lık yükselişle 4,0970 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,10'luk artışla 5,0520 lira oldu.

Geçen hafta 5,6920 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,86'lık artışla 5,8550 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,51'lik değerle 4,2650 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

(Sürecek)