Yatırımcı Rehberi (1)

Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırırken borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,52'lik kayıpla 116.602,82 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 115.082,90 puanı, en yüksek ise 118.589,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Sanayi Endeksi yüzde 1,03'lük artışla 136.028,54 puana yükselirken, Mali Endeks yüzde 1,19'luk azalışla 135.238,04

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,26'lık düşüşle 85.221,61 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,33'lük kayıpla 129.156,88 puana geriledi.

Doğan Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 72,22 ile Doğan Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 70'lik artışla Hürriyet Gazetesi, yüzde 25,95'lik yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,42 ile Bizim Mağazaları oldu. Bu hisseyi yüzde 7,79'luk düşüşle Beşiktaş Futbol Yatırımları, yüzde 6,38'lik azalışla da Çemtaş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 115 milyon 125 bin 702 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 88 milyon 437 bin 638 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 526 milyon 523 bin 204 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 318 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 614 milyon 87 bin 1 lirayla Koç Holding ve 39 milyar 680 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,06'lık artışla 171,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,07'lik primle bin 150 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,20'lik artışla 3,9580 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 1,73 değerlenerek 4,8890 lira oldu.

Geçen hafta 5,4510 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75'lik yükselişle 5,6010 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,61'lik artışla 4,1750 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37, yatırım fonları yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

(Sürecek)