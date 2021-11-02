Yatırımcı Firmalardan Teknik Eleman ve Eğitim İşbirliği Talebi

CEYHAN, ADANA (Habermetre) - Ceyhan İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde ve Organize Sanayi Bölgesinde yatırıma başlayan firmalardan teknik eleman temini ve yetiştirilmesi talepleri gelmeye başladı. Son olarak 09 Ekim 2021 günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından temeli atılan ve 670 dönüm arazi üzerinde petrokimya tesisi kuracak olan Rönesans Firması yetkilileri teknik eleman ihtiyaçlarını ve bu ihtiyacı karşılamak için eğitim ve kurslar konusunda İlçe Kaymakamlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği yapma taleplerini iletmeleri üzerine ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz başkanlığında 02 Kasım 2021 günü yapılan toplantıda firmaların talepleri ve ilçedeki teknik liselerin ve ilgili kurumların kapasiteleri değerlendirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdür V. Hasan Bülbül, Halk Eğitim Müdürü Nusret Oral, Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Recep Toy, Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kavak, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Bilen katıldı. Eğitimler sırasında Ceyhan Meslek Yüksekokulu ile Ceygem'im imkan ve kapasitelerinden de yararlanılacak. 05 Kasım günü de firma yetkilileri ile benzer bir toplantı gerçekleştirilecek ve okulların kapasitesi yerinde incelenecek. Eğitimin başlama tarihi, egitimin şartları, süresi ve içeriği, kimlerin katılabileceği daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

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