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Yatırımcı BIST 30 hissesini daha düşük maliyetle alabilecek

Borsa İstanbul AŞ tarafından Takasbank'ın, Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladığı bildirildi.

Yatırımcı BIST 30 hissesini daha düşük maliyetle alabilecek
30.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:14

Borsa İstanbul AŞ tarafından Takasbank'ın, Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladığı bildirildi. Aracı kurumların üzerindeki operasyonel yükler hafifleyecek, yatırımcılar düşük maliyetle BIST 30 hissesini alabilecek.

Borsa İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Takasbank'ın piyasaların derinleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak, süreçleri optimize ve maliyetleri minimize edecek teknik gelişmeler tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi kapsamında yer alan pay senetlerinin, Takasbank tarafından geliştirilen "Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları" aracılığıyla aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebilecektir.

Bu sayede işlemlere aracılık eden kurumların üzerindeki operasyonel yüklerin hafifletilmesi ve yatırımcılar tarafından çok düşük maliyetler ile payların ödünç alınması mümkün hale gelecektir. Ayrıca, bu işlemler Takasbank tarafından verilen merkezi karşı taraf hizmeti güvencesiyle gerçekleşecektir.

Takasbank tarafından yapılan geliştirmeler ile birlikte ağırlıklı olarak tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ödünç pay işlemlerinin, otomatize edilmiş süreçler, rekabetçi maliyetler ve Takasbank merkezi karşı taraf güvencesi ile organize bir piyasa üzerinden gerçekleşmesi amaçlanmaktadır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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