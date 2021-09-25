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Yatırım ve ticaret şehri Kayseri'den bir başarı daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yatırım ve ticaret şehri Kayseri'den bir başarı daha

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2020' araştırmasında 21 Kayseri firması yer aldı.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2020' araştırmasında 21 Kayseri firması yer aldı. Bu firmalardan 5 tanesi ise Kayseri Serbest Bölge'den.

21 Kayseri firmasının 5'inin Kayseri Serbest Bölge firması olduğunu söyleyerek firmaları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde 21 Kayseri firmamız yer aldı. Bu ilimiz için büyük bir başarı. Üretime ve istihdama katkıları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bu firmalardan 5 tanesi Serbest Bölgemizin firması. Serbest Bölge'mizin büyümesi, sanayicilerimizin taleplerinin karşılanması, üretim ve istihdamın artması için gayretle çalışıyoruz. Kayseri İç Anadolu'da üretimin merkezidir. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Yatırım ve ticaretin şehri Kayseri'miz üretime ve istihdama her zaman katkı sağlayarak büyük bir başarı daha elde etti. Bizlerde omuz omuza vererek, daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla artıracağız. Ekonomiye ve istihdama güçlü bir şekilde katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Yatırım ve ticaret şehri Kayseri'den bir başarı daha

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