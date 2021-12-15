YATIRIM TEDBİRLERİNDE AVANS TALEBİ HAKKINDA - Haberler
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YATIRIM TEDBİRLERİNDE AVANS TALEBİ HAKKINDA

YATIRIM TEDBİRLERİNDE AVANS TALEBİ HAKKINDA
Habermetre - Haberler | Toplum

YATIRIM TEDBİRLERİNDE AVANS TALEBİ HAKKINDAMevcut sözleşmelere göre kamu katkısının %50'sinden daha az avans ödemesi yapılmış yararlanıcılarımız, kamu katkısının %50'sini geçmeyecek şekilde 27. 12. 2021 tarihine kadar tekrar avans talebinde bulunabilirler.

YATIRIM TEDBİRLERİNDE AVANS TALEBİ HAKKINDAMevcut sözleşmelere göre kamu katkısının %50'sinden daha az avans ödemesi yapılmış yararlanıcılarımız, kamu katkısının %50'sini geçmeyecek şekilde 27. 12. 2021 tarihine kadar tekrar avans talebinde bulunabilirler. Kamuoyuna duyurulur.

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