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'Yatırım taahhütlü avans kredisi' yatırımları arttıracak

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "İç piyasayı canlandırmak adına açılan desteklerin ardından, hem yatırım yapmayı teşvik edip, hem de ithalatı azaltmak adına açıklanan 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni olumlu bulduk.

'Yatırım taahhütlü avans kredisi' yatırımları arttıracak
09.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:35

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "İç piyasayı canlandırmak adına açılan desteklerin ardından, hem yatırım yapmayı teşvik edip, hem de ithalatı azaltmak adına açıklanan 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni olumlu bulduk. En kısa sürede rakamlara yansımasını diliyoruz" dedi.

Korona virüs salgını ile birlikte ekonomik olarak art arda gelen tedbirlerin ve desteklere bir yenisinin eklenmesi ile ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bir yandan iç piyasanın canlanması ile ilgili adımlar atılırken, diğer yandan ihracatçıyı destekleyen adımların gelmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

"Normalleşme sürecine adım attığımız dönemde kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 'konut kredisi', 'taşıt kredisi', 'sosyal hayatı destek' ve 'tatil destek' olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi" açıklamasında bulundu.

İhracatçı firmalar için de hayata geçirilen 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'nin önemli bir adım olduğunu kaydeden Başkan Çevikel, "Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak. Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacak. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacak. Burada önemli olan desteğin ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye yönelik olması. Aynı zamanda da yatırım yapacak olanlara verilecek olması. Bu anlamda yapılan çalışmayı destekliyoruz. En kısa zamanda da rakamlara yansımasını diliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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