Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Tasarısı Genel Kurulda

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Ülkemizde yatırımcıların yatırım iştahı artarak devam ediyor. Bu da bizim aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikaların sonucudur." dedi.

Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerinde soruları yanıtladı.

Taşeron işçilerin işe alımında güvenlik tahkikatında, terör örgütleriyle bir irtibat, iltisak ve üyelik durumu tespit edilmesi halinde bunun gereğinin yapılacağını belirten Bozdağ, "Yani sabıkasında bir suç var diye bu kadro haklarından yararlanmamazlık olmayacak ama sadece terör örgütleriyle ilgili iltisak, irtibat ve üyelik konusu söz konusu olduğunda onu ilgili kurumlar gelen araştırmaya göre değerlendireceklerdir." diye konuştu.

Yatırımların teşvikinin, özellikle yabancı sermayenin Türkiye'de daha çok yatırım yapmasının hükümetin öncelikli politikalarından biri olduğunu vurgulayan Bozdağ, " Hükümet olduğumuz günden bugüne kadar bu konuda cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarını ortaya koyduk, rakamlar bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

2017 yılında Türkiye'de 7 bin 476 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 46'lık bir artışı ifade ettiğini dikkati çeken Bozdağ, "Bu yatırım projelerinde öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 82'lik artışla 178,3 milyar TL'ye, öngörülen istihdam ise yüzde 64'lük artışla 227 bin 408 kişiye ulaşmıştır. Özetle, ülkemizde yatırımcıların yatırım iştahı artarak devam ediyor, Bu da bizim aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikaların sonucudur." bilgisini verdi.

"Kazanç görüyorlar ki yatırım yapıyorlar"

"Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası doğrudan yatırımlar 2017 yılında 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir." diyen Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"2017 yılında, ülkemizde bir önceki yıla göre, yüzde 6'lık bir artışla 5 bin 930 adet yeni yabancı sermayeli şirket kurulmuştur. Yani, eğer yabancı sermaye kendisi için güvensiz bir ortam görse, 5 bin 930 yeni şirket Türkiye'de kurulmaz. Bunlar Türkiye'de kendileri için bir gelecek görüyorlar, bir kazanç görüyorlar ki yatırım yapıyorlar.

11 milyar dolar doğrudan yatırım için gelen para var. Toplam yabancı sermayeli şirket sayısı şu anda 58 bin 954'e ulaşmıştır. Ayrıca 2002 öncesinde ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı toplamı 15,1 milyar dolarken bu rakam 2002-2017 Kasım döneminde tam 191 milyar dolar seviyesine gerçekleşmiştir.

Bunları bir de Türkiye'nin yaşadığı terör hadiseleri, darbe teşebbüsü ve benzeri olumsuzlukları birlikte değerlendirdiğinizde Türk ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu ve dışarıya gelecek vadeden bir görünüme sahip olduğunu da göstermektedir.

Hükümetimiz 2017'de beklentinin üzerinde olumlu gelişmeler olması için aldığı tedbirleri 2018'de de devam ettirecektir."