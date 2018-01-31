Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ile İlgili Kanun Tasarısı TBMM'de

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ile ilgili Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Başbakan Binali Yıldırım imzasını taşıyan Kanun Tasarısı'nda, bünyesinde pek çok sorunu barındıran iflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılmasının ve konkordato kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Ticari uyuşmazlıkların daha hızlı bir şekilde çözülmesi bekleniyor. Elektronik tebligatın zorunluluğu kapsamı genişletiliyor. - ANKARA