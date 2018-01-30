Yatırım Ortamını İyileştirme Reform Paketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü adına, yatırım ortamını iyileştirme reform paketi için hükümete teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunca (YOİKK) hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan yatırım ortamını iyileştirme reform paketini değerlendirdi.

Geçen yılın son çeyreğinden itibaren, 2017-2018 YOİKK eylem planlarının hazırlanması için Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında çok titiz ve ayrıntılı çalışmalar yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, başta Akdağ olmak üzere emeği geçen bakan ve bürokratlara teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak iş dünyası kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, iş dünyasının arzuladığı yatırım ortamına ilişkin önerilerini hükümete sunduklarını aktardı.

Türkiye'nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ndeki yerinin yukarıya çekilmesini de amaçlayan reform paketinin Akdağ tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Yatırım ortamını iyileştirme reform paketi için Türk özel sektörü adına teşekkür ediyoruz. Hem Türkiye'ye yatırım yapan girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın işini kolaylaştırmayı hem de yabancı yatırımcılar için Türkiye'yi çok daha cazip hale getirmeyi hedefleyen bu çalışmalarla önemli adımlar atılıyor." değerlendirmesinde bulundu.