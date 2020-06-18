Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışmaları değerlendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışmaları değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile bir araya gelerek, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarını değerlendirdi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışmaları değerlendirildi
18.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile bir araya gelerek, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, geçen bir yıl içerisinde yatırım ortamına katkı sağlayacak olan reform ve faaliyetlerle yakın zamanda toplanması planlanan YOİKK gündemi ve ilave çalışmalar üzerinde teknik çalışma yapıldı.

Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez bir sunum yaparak, gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Yapılan sunumda, son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde toplanan YOİKK'in ardından her biri ilgili bakan yardımcısının başkanlığında ve STK temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının bir araya geldiği, çalışma gruplarında sağlanan ilerlemelerin de Kurulun sekretarya görevini üstelenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aylık bazda detaylı raporlamalarla takip edildiği belirtildi.

Sunumda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı başkanlığında çalışma gruplarının başkanları ve STK temsilcileri ile nisan ve haziran aylarında sanal ortamda YOİKK Yönlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirildiği de yer aldı.

İlerleyen günlerde 2020 yılının ilk toplantısı için bir araya gelecek YOİKK öncesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge ve Tasarım merkezleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler ile Türkiye'de katma değerli, rekabetçi ve yenilikçi üretime dönük çalışmalara katkı sağlanacağı değerlendirildi.

Lojistik merkezler, iltisak hatları ve kombine yük taşımacılığına ilişkin mevzuatın oluşturulmasına ve ulaşım etkinliğinin sağlanmasına dönük destek mekanizmalarının oluşturulması çalışmalarında YOİKK'e katkı sağlayan STK'lerin aktif katılımıyla büyük ilerleme gerçekleştiği toplantıda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan Küresel Yenilik Endeksi'nde Türkiye'yi daha üst sıralara hızlıca taşıyacak bir yol haritasının özel sektörün aktif katılımıyla hazırlandığı ve bundan sonraki aşamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve STK'lerin katkısıyla küresel yenilik endeksinde yükselmeyi sağlayacak adımların hızlıca atılacağı ele alındı.

Toplantıda ayrıca ihracatçı firmaların dış pazarlarda ihtiyaç duyduğu test ve sertifikasyon hizmetlerinde bilgiye erişimin ve kurumsal desteğin sağlanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin birlikte çalışarak, TSE test ve sertifikasyon yatırımlarını ihracatçıların ve sanayicilerin taleplerine göre şekilleneceği değerlendirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur Haber
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kemal Sunal Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Uefa Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışmaları değerlendirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 13:09:17. #1.14#
title