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“Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor”

Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge'ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

15.01.2020 08:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:25
“Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor”

Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge'ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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