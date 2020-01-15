“Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor”
Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge'ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.
15.01.2020 08:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:25
Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge'ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com