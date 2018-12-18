Yatırım İçin En Doğru Adres: "Kazakistan"

DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye- Kazakistan İş Forumu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı Yatırımlar Komitesi Başkanı Yerlan Hairov, DEİK/Türkiye – Kazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı, Kazakistan Tarım Bakanlığı Daire Başkanı Azat Sultanov ve Kazakistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ayan Yerenov ile yaklaşık 120 kadar Türk ve Kazakistanlı iş insanlarının katılımıyla 18 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

DEİK/Türkiye- Kazakistan İş Forumu'nda konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan hakkında bilgi vererek, Kazakistan'ın toprak büyüklüğü olarak dünyanın 9'uncu büyük ülkesi olduğunu söyledi. Avrasya Ekonomi Birliği kapsamında Rusya ve Çin başta olmak üzere diğer komşu ülke pazarlarına da ürünlerin rahatça sunulabileceğini söyleyen Saparbekuly, Kazakistan'a 2005 yılından beri doğrudan 260 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirtti. Saparbekuly, "Bu sene Kazakistan'daki yabancı yatırımcıların artış oranı yüzde 20 civarındadır. Yıl sonunda toplamda 25 milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngörüyoruz. Bağımsız devletler içinde serbest piyasa ekonomisine geçen ilk ülkeyiz. Yerli ve yabancı yatırımcıları korumaya yönelik mekanizmalarımız var. Yatırımcılar için öncelikli sektörler arasında tarım, hayvancılık ve gıda sektörü bulunuyor. Tarım yatırımlarında devlet tarafından yüzde 25-40 arası destek sağlanıyor. Özellikle süt ve süt ürünlerinde büyük potansiyeli görebilirsiniz" dedi. Saparbekuly, Kazakistan'a yapılan yatırımların büyük kısmının enerji alanına yapıldığını, özellikle sanayide oldukça yüksek dış yatırım geldiğini belirtti.

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı Yatırımlar Komitesi Başkanı Yerlan Hairov, Kazakistan'ın Türkiye'ye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını ve Türkiye'nin de Kazakistan'da 3 milyar dolar yatırımı bulunduğunu söyledi. 2018'in Eylül ayında gerçekleşen resmi ziyaret kapsamında 1,7 milyar dolarlık iş birliği anlaşması yapıldığını hatırlatan Hairov, "Bizim görevimiz de bunları gerçekleştirmek. Madencilik, tütün ve petrol işleme haricindeki sektörlerde yatırımcılara yönelik ücretsiz toprak tahsisi ve gümrük vergisi muafları bulunuyor. Ayrıca 12 özel ekonomik bölgemiz var. Burada da özel vergi ve gümrük vergilerinden muaf oluyorsunuz" dedi. Türkiye'nin Kazakistan için çok önemli stratejik bir ortak olduğunu belirten Hairov, "Dostluk ve kardeşlik içerisindeyiz. Türkiye yabancı yatırımcılar içerisinde ilk 10'un içerisinde. Her yabancı yatırımcının Kazakistan'da büyük yer kapladığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Karşılıklı ticaretin yapısının iyileştirilmesi gerekiyor"

DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı, Kazakistan'ın Avrasya bölgesinin kilit ülkelerinden birisi haline geldiğini ve önümüzdeki yıllarda Kazakistan'ın bölgedeki rolünün daha da artacağını söyledi. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2017 yılında 2 milyar doların üzerine çıktığını belirten Sarı, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi henüz istikrarlı artış çizgisine oturmamış ve 3 milyar dolar civarında seyrediyor. Türkiye'nin Kazakistan'a ihracatı 1 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu anlamda, karşılıklı ticaretin artırılması önündeki engellerin tespit edilerek, yeni projeler geliştirilmesi ve en önemlisi de ticaretin yapısının iyileştirilmesi gerekiyor" dedi. Coğrafi uzaklık sebebiyle ulaştırma ve nakliye masraflarının ikili ticareti olumsuz etkilediğini belirten Sarı, yeni ve etkili lojistik çözümlerin geliştirilmesinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kazakistan İstatistik Ajansı verilerine göre Türkiye'nin, Rusya ve Çin'den sonra Kazakistan'da en fazla yabancı hisseli şirkete sahip olan üçüncü ülke olduğunu söyleyen Sarı, "DEİK ve Türkiye-Kazakistan İş Konseyi olarak, her iki ülkenin ilgili kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde önümüzdeki dönemde de karşılıklı fayda temeline dayalı iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha çok ortak etkinlik ve proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu alanda da önemli ilerleme kaydettiğimizi memnuniyetle belirtmek istiyorum, çok yakın ve verimli bir diyalog ortamı yakaladık ve bunu sürdüreceğiz. Kazakistan, Orta Asya ülkeleri arasındaki en ciddi potansiyele sahip ülkelerden biri. Yatırım için en doğru adres Kazakistan'dır" dedi.

DEİK- Türkiye/ Kazakistan İş Forumu'nda, açılış konuşmalarının ve sunumların ardından ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler