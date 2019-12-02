“Yatırım harcamalarındaki artış ekonomimize direnç kazandıracaktır”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin resesyondan çıktığını belirterek, "Yeni yıla umutlu giriyoruz.
02.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:30
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin resesyondan çıktığını belirterek, "Yeni yıla umutlu giriyoruz. Yatırıma dönük desteklerin artırılmasıyla birlikte üretim, istihdam ve ihracata odaklı güçlü bir kalkınma hamlesi gerçekleştirebiliriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com