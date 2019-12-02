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“Yatırım harcamalarındaki artış ekonomimize direnç kazandıracaktır”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin resesyondan çıktığını belirterek, "Yeni yıla umutlu giriyoruz.

02.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:30
“Yatırım harcamalarındaki artış ekonomimize direnç kazandıracaktır”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı , Türkiye ekonomisinin resesyondan çıktığını belirterek, "Yeni yıla umutlu giriyoruz. Yatırıma dönük desteklerin artırılmasıyla birlikte üretim, istihdam ve ihracata odaklı güçlü bir kalkınma hamlesi gerçekleştirebiliriz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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